30 ноября 2025 в 00:05

Приметы 30 ноября: Григорий Зимоуказатель — провожаем осень, встречаем зиму

Приметы 30 ноября Приметы 30 ноября Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
30 ноября верующие вспоминают святителя Григория Чудотворца. Наши предки считали, что в этот день природа посылает сигналы, по которым можно было предсказать, какой будет зима и урожай. Поэтому день прозвали Зимоуказатель и даже говорили: «Каков Григорий — такова и зима». В этот день было принято проводить обряды, которые должны были сохранить в доме тепло.

Погодные приметы в день Григория Зимоуказателя, 30 ноября

  • Если день выдавался теплым и наблюдалась оттепель, это считалось верным знаком, что зима будет такой же мягкой и теплой, с частыми оттепелями.

  • Иней на деревьях 30 ноября предвещал, что зима будет суровой, холодной, снежной.

  • Снег, выпавший в день Григория Чудотворца, предвещал, что он ляжет надолго, а весна будет поздней.

  • Темный лед на реках сулил богатый урожай в следующем году.

  • Низко висящие облака указывали на сильный мороз в ближайшие дни.

  • Северный ветер при ясном небе предвещал холода.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приметы о зверях и птицах 30 ноября

  • Вороны сидели на нижних ветвях деревьев — стоило ждать сильный ветер или снегопад.

  • Если лошади громко фыркали, это предвещало потепление.

  • Синицы активно чирикали — ждали морозов и стужи.

Что нельзя делать 30 ноября

  • Нельзя примерять чужие кольца и украшения. Считалось, что вместе с ними можно «принять» чужую судьбу или болезни.

  • Нельзя заниматься тяжелой физической работой или строительством. День нужно было провести в легком труде.

  • Нельзя бездельничать. Лень могла привести к бедности и голодной зиме.

  • Нельзя одалживать что-либо из дома (особенно огонь, свечи или уголь). Считалось, что вместе с огнем уйдет семейное счастье.

  • Нельзя ссориться, повышать голос на пожилых родичей — это суеверие связано со здоровьем и благополучием.

Что можно и нельзя делать 30 ноября? Что можно и нельзя делать 30 ноября? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приманиваем тепло: что можно делать 30 ноября

Главный обряд дня — перекатывать валенки от порога до печи или центра дома, чтобы привлечь тепло на всю зиму. У Григория Чудотворца наши предки просили защиту от болезней, помощь в трудных ситуациях и благополучии. Сегодня следовало:

  • кататься на санках, гулять, играть в снежки — по поверью, чем дальше «укатиться», тем крепче будет здоровье зимой;

  • печь хлеб или простую еду из снега и муки, кормить птиц — такие действия символизировали заботу о доме и благополучие;

  • проводить время с близкими, устраивать домашние посиделки — добрые отношения считались важным условием мира в доме.

Анастасия Фомина
