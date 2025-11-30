Приметы 30 ноября: Григорий Зимоуказатель — провожаем осень, встречаем зиму

30 ноября верующие вспоминают святителя Григория Чудотворца. Наши предки считали, что в этот день природа посылает сигналы, по которым можно было предсказать, какой будет зима и урожай. Поэтому день прозвали Зимоуказатель и даже говорили: «Каков Григорий — такова и зима». В этот день было принято проводить обряды, которые должны были сохранить в доме тепло.

Погодные приметы в день Григория Зимоуказателя, 30 ноября

Если день выдавался теплым и наблюдалась оттепель, это считалось верным знаком, что зима будет такой же мягкой и теплой, с частыми оттепелями.

Иней на деревьях 30 ноября предвещал, что зима будет суровой, холодной, снежной.

Снег, выпавший в день Григория Чудотворца, предвещал, что он ляжет надолго, а весна будет поздней.

Темный лед на реках сулил богатый урожай в следующем году.

Низко висящие облака указывали на сильный мороз в ближайшие дни.

Северный ветер при ясном небе предвещал холода.

Приметы о зверях и птицах 30 ноября

Вороны сидели на нижних ветвях деревьев — стоило ждать сильный ветер или снегопад.

Если лошади громко фыркали, это предвещало потепление.

Синицы активно чирикали — ждали морозов и стужи.

Что нельзя делать 30 ноября

Нельзя примерять чужие кольца и украшения. Считалось, что вместе с ними можно «принять» чужую судьбу или болезни.

Нельзя заниматься тяжелой физической работой или строительством. День нужно было провести в легком труде.

Нельзя бездельничать. Лень могла привести к бедности и голодной зиме.

Нельзя одалживать что-либо из дома (особенно огонь, свечи или уголь). Считалось, что вместе с огнем уйдет семейное счастье.

Нельзя ссориться, повышать голос на пожилых родичей — это суеверие связано со здоровьем и благополучием.

Приманиваем тепло: что можно делать 30 ноября

Главный обряд дня — перекатывать валенки от порога до печи или центра дома, чтобы привлечь тепло на всю зиму. У Григория Чудотворца наши предки просили защиту от болезней, помощь в трудных ситуациях и благополучии. Сегодня следовало:

кататься на санках, гулять, играть в снежки — по поверью, чем дальше «укатиться», тем крепче будет здоровье зимой;

печь хлеб или простую еду из снега и муки, кормить птиц — такие действия символизировали заботу о доме и благополучие;

проводить время с близкими, устраивать домашние посиделки — добрые отношения считались важным условием мира в доме.

