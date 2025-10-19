Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 06:05

Самый простой торт без выпечки — вкусный десерт за 15 минут!

Простой торт без выпечки: быстрый рецепт Простой торт без выпечки: быстрый рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется сладкого, а духовку включать лень, на помощь приходит этот чудесный торт без выпечки. Он получается нежным, сливочным и буквально тает во рту. Минимум усилий — максимум удовольствия!

Возьмите 400 г песочного печенья, 150 г сливочного масла, 400 г сметаны, 150 г сахара и 1 ч. л. ванильного сахара. Печенье измельчите в крошку и смешайте с растопленным маслом. Уложите массу на дно разъемной формы, плотно утрамбуйте — это будет основа.

Сметану соедините с сахаром и ванилью, взбейте до густоты. Выложите крем поверх основы, разровняйте и уберите в холодильник минимум на 3–4 часа, чтобы десерт застыл. Для украшения можно использовать натертый шоколад, орехи или свежие ягоды.

Получается нежный в меру сладкий торт, который не требует ни выпечки, ни долгих приготовлений. Такой десерт отлично подойдет и к вечернему чаю, и к праздничному столу.

  • Совет: если хотите, чтобы торт держал форму плотнее, добавьте в сметану немного желатина — растворите 10 г в 3 ст. л. горячей воды и введите в крем.

  • Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность — около 280 ккал на 100 г; время приготовления — 15 минут, без учета охлаждения.

Анастасия Фомина
А. Фомина
