Сырно-ягодный венок к Новому году — мой топ-рецепт праздничной выпечки: готовится быстро и шикарно смотрится на столе

Этот венок — не просто выпечка, а настоящее съедобное украшение для праздничного стола. Он выглядит невероятно эффектно и нарядно, но при этом готовится проще, чем кажется. Сочетание тающего нежного сыра камамбер и кисло-сладкой вишни с ноткой розмарина в хрустящем слоеном тесте создает идеальный баланс вкусов — изысканный, взрослый и очень праздничный.

Для начинки: свежую или замороженную вишню (150 г) без косточек выкладываю в сотейник, добавляю сахар (2 ст. л.) и прогреваю на среднем огне до выделения сока. Крахмал (2 ст. л.) развожу в 2-3 ст. л. холодной воды. Вливаю крахмальную смесь в вишню, постоянно помешивая, и томлю 2–3 минуты, пока соус не загустеет. Снимаю с огня, добавляю щепотку сушеного розмарина, перемешиваю и даю полностью остыть. Сыр камамбер или бри нарезаю небольшими дольками.

Слоеное тесто (1 лист) раскатываю в прямоугольник. Разрезаю его сначала на 3-4 больших квадрата, а затем каждый квадрат — по диагонали, чтобы получилось 6–8 треугольников.

На противень, застеленный пергаментом, выкладываю треугольники по кругу, формируя будущий венок. Основания треугольников должны находиться с внешней стороны круга и слегка перекрывать друг друга, а острые концы — смотреть в центр.

На широкую часть каждого треугольника выкладываю ложку остывшей вишневой начинки и кусочек сыра. Накрываю начинку острым концом треугольника и слегка прижимаю.

Взбиваю желток с ложкой воды и смазываю им всю поверхность венка для золотистой корочки. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут, пока тесто не поднимется и не станет золотисто-коричневым. Даю немного остыть на противне, затем аккуратно перекладываю на блюдо.

