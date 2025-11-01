Детектив в шляпе у Лувра оказался 15-летним школьником Французский школьник стал героем сделанной у Лувра вирусной фотографии

Французский школьник стал героем вирусной фотографии, сделанной у Лувра после октябрьского ограбления музея, передает Der Spiegel. На снимке 15-летний Педро Элиас Гарсон Дельво в костюме-тройке и шляпе-федоре проходит мимо полиции, что вызвало у пользователей ассоциации с детективом из фильмов 1940-х годов.

В материале говорится, что подросток приехал в Париж с матерью, не зная о закрытии Лувра. Многие пользователи соцсетей предположили, что изображение создано искусственным интеллектом, однако фотограф подтвердил подлинность кадра. Издание The New York Times посвятило фотографии отдельный материал, где эксперт по ИИ признал версию о генерации «правдоподобной».

Школьник рассказал, что увлекается классическим стилем одежды, что подтверждают многочисленные фотографии в его соцсетях, отмечает издание. Снимок собрал тысячи реакций, а его героя называли «самым детективно выглядящим детективом» и шутили, что «детектив в федоре» никогда не раскроет преступление.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что преступники, похитившие из Лувра королевские драгоценности, совершили множество ошибок. Эти промахи позволили полиции выйти на след трех подозреваемых. На месте преступления следователи собрали более 150 образцов, включая отпечатки пальцев и ДНК, что дало обширный материал для их поимки.