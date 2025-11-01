Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
01 ноября 2025 в 19:56

Детектив в шляпе у Лувра оказался 15-летним школьником

Французский школьник стал героем сделанной у Лувра вирусной фотографии

Лувр, Париж Лувр, Париж Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский школьник стал героем вирусной фотографии, сделанной у Лувра после октябрьского ограбления музея, передает Der Spiegel. На снимке 15-летний Педро Элиас Гарсон Дельво в костюме-тройке и шляпе-федоре проходит мимо полиции, что вызвало у пользователей ассоциации с детективом из фильмов 1940-х годов.

В материале говорится, что подросток приехал в Париж с матерью, не зная о закрытии Лувра. Многие пользователи соцсетей предположили, что изображение создано искусственным интеллектом, однако фотограф подтвердил подлинность кадра. Издание The New York Times посвятило фотографии отдельный материал, где эксперт по ИИ признал версию о генерации «правдоподобной».

Школьник рассказал, что увлекается классическим стилем одежды, что подтверждают многочисленные фотографии в его соцсетях, отмечает издание. Снимок собрал тысячи реакций, а его героя называли «самым детективно выглядящим детективом» и шутили, что «детектив в федоре» никогда не раскроет преступление.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что преступники, похитившие из Лувра королевские драгоценности, совершили множество ошибок. Эти промахи позволили полиции выйти на след трех подозреваемых. На месте преступления следователи собрали более 150 образцов, включая отпечатки пальцев и ДНК, что дало обширный материал для их поимки.

Лувр
подростки
фотографии
детективы
ограбления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина, пять детей, развод: как сейчас живет актер Павел Харланчук
В Минобороны назвали число дронов, уничтоженных над Россией
Не платите дважды: как оспорить штраф за парковку в Ростове-на-Дону
Новые версии исчезновения Усольцевых: юрист указал на неочевидные факты
Названа причина, по которой Запад не пускает туристов в Россию
Стало известно, какой вертолет доставил спецназ ГУР под Красноармейск
Во Франции возмутились высказываниями Каллас об Украине
Суд отказался арестовать лихача, сбившего людей на остановке
Сами «спалили» место: ВС РФ уничтожили элитный десант ГУР под Покровском
Названа причина полыхающих полей в Кузбассе
Телеведущий призвал «врезать» ему после слов о смерти легенды NASA
Ядерный обман США, Сырский шокировал Зеленского правдой: что будет дальше
Суд вынес приговор выбросившему кота в окно блогеру
Дибров яростно ответил журналистке на вопрос о любовницах
Детектив в шляпе у Лувра оказался 15-летним школьником
Во Франции умер лауреат премии «Оскар»
В Госдуме потребовали проверить массовое убийство кошек в Петербурге
В Госдуме рассказали, чего не хватает школьному образованию
В Госдуме рассказали, чем можно привлечь образованных иностранцев в Россию
Необычный «гость» парализовал поезда в Шотландии в час пик
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.