В России завершили расследование дела журналистки-иноагента СК по Москве сообщил о завершении расследования по делу журналистки Котрикадзе

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении журналистки «Дождя» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Екатерины Котрикадзе (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве. Она обвиняется в распространении заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных Сил РФ.

По версии следствия, в 2022 году Котрикадзе разместила в Сети несколько публикаций. Согласно проведенной лингвистической экспертизе, эти материалы содержали фейки о действиях российских военных на Украине.

Следствием получены доказательства, изобличающие фигурантку в совершении инкриминируемого преступного деяния <…> Следователями столичного СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что другую журналистку «Дождя» Валерию Ратникову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) объявили в международный розыск. Уточнялось, что это произошло в конце сентября. Головинский суд Москвы заочно арестовал Ратникову на два месяца.