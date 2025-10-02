Журналистку телеканала «Дождь» объявили в международный розыск

Журналистка телеканал «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Валерия Ратникова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) объявлена в международный розыск, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Источник агентства уточнил, что это произошло в конце сентября.

Ратникова 25 сентября 2025 года объявлена в международный розыск, — сказал собеседник агентства.

Головинский суд Москвы 1 ноября заочно арестовал Ратникову на два месяца. Журналистку обвиняют по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о ВС России по мотивам политической ненависти. Ратниковой грозит лишения свободы до 10 лет.

В июле 2025 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), журналистки Екатерины Котрикадзе (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и Валерии Ратниковой. Следствие установило, что они разместили в мессенджере посты с ложной информацией о действиях Вооруженных сил России.

Также в суд направлено уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его обвиняют в дискредитации российской армии, а также в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.