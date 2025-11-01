Дагестанец получил награду за ликвидацию 30 дронов

Глава Дагестана Сергей Меликов наградил медалью «За проявленное мужество» уроженца республики Шамиля Гамидова, который помог обезвредить около 30 беспилотников в Иркутской области, сообщает пресс-служба руководителя региона. Инцидент произошел 1 июня, когда ВСУ атаковали аэродром военной части в поселке Средний. Гамидов, работавший водителем дальних рейсов, участвовал в ликвидации дронов, которые запускались из фуры для ударов по российским самолетам.

Благодаря решительным действиям нашего земляка удалось обезвредить около 30 дронов, запрограммированных на атаку по ракетоносцам и другим самолетам Вооруженных сил, — заявил Меликов.

В уничтожении беспилотников также участвовали другие жители региона и водители большегрузов, находившиеся рядом с местом происшествия.

Ранее глава Дагестана подписал указ о запрете на публикацию информации, фото, видео и сообщений о последствиях терактов и атак украинских дронов в регионе. Ограничения также касаются информации о дислокации военных, местах расположения систем противодействия дронам, расположении критически важных объектов.