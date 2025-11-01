Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 17:20

Дагестанец получил награду за ликвидацию 30 дронов

Глава Дагестана наградил земляка, сбившего около 30 беспилотников

Глава Дагестана Сергей Меликов наградил медалью «За проявленное мужество» уроженца республики Шамиля Гамидова, который помог обезвредить около 30 беспилотников в Иркутской области, сообщает пресс-служба руководителя региона. Инцидент произошел 1 июня, когда ВСУ атаковали аэродром военной части в поселке Средний. Гамидов, работавший водителем дальних рейсов, участвовал в ликвидации дронов, которые запускались из фуры для ударов по российским самолетам.

Благодаря решительным действиям нашего земляка удалось обезвредить около 30 дронов, запрограммированных на атаку по ракетоносцам и другим самолетам Вооруженных сил, — заявил Меликов.

В уничтожении беспилотников также участвовали другие жители региона и водители большегрузов, находившиеся рядом с местом происшествия.

Ранее глава Дагестана подписал указ о запрете на публикацию информации, фото, видео и сообщений о последствиях терактов и атак украинских дронов в регионе. Ограничения также касаются информации о дислокации военных, местах расположения систем противодействия дронам, расположении критически важных объектов.

дроны
награды
Дагестан
Сергей Меликов
