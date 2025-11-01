Особняк в Турции передали наследникам дипломата царской России

Стамбульский суд постановил передать права на особняк в элитном районе города потомкам дипломата царской России, передает Sabah. Судебные разбирательства продолжались в течение 17 лет. Приблизительная стоимость объекта составляет $1,5 млрд (120 млрд рублей).

Дипломат Николай Исвечин, представлявший российское посольство, стал владельцем поместья и окружающей его территории площадью примерно 10 га. В 1868 году он выкупил их у французской семьи. Объект какое-то время занимали сотрудники российской дипмиссии.

Проблемы с определением прав на владение имуществом появились после революции 1917 года, когда объект утратил четкий юридический статус. Хотя Россия впоследствии арендовала здание, оформить его напрямую на РФ так и не удалось. В кадастровых документах 1950 года собственником был указан Исвечин. Позднее стало известно, что у него имеются потомки, проживающие во Франции.

По итогам межевания 2022 года особняк переходит им. Часть детей Исвечина не оставили наследников, а его приемный сын Дидье Леконт Исвечин скончался в 2005 году. В итоге трое его детей унаследовали поместье по решению суда.

