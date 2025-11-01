Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 17:26

Особняк в Турции передали наследникам дипломата царской России

Суд передал виллу за $1,5 млрд в Турции наследникам дипломата царской России

Стамбул, Турция Стамбул, Турция Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стамбульский суд постановил передать права на особняк в элитном районе города потомкам дипломата царской России, передает Sabah. Судебные разбирательства продолжались в течение 17 лет. Приблизительная стоимость объекта составляет $1,5 млрд (120 млрд рублей).

Дипломат Николай Исвечин, представлявший российское посольство, стал владельцем поместья и окружающей его территории площадью примерно 10 га. В 1868 году он выкупил их у французской семьи. Объект какое-то время занимали сотрудники российской дипмиссии.

Проблемы с определением прав на владение имуществом появились после революции 1917 года, когда объект утратил четкий юридический статус. Хотя Россия впоследствии арендовала здание, оформить его напрямую на РФ так и не удалось. В кадастровых документах 1950 года собственником был указан Исвечин. Позднее стало известно, что у него имеются потомки, проживающие во Франции.

По итогам межевания 2022 года особняк переходит им. Часть детей Исвечина не оставили наследников, а его приемный сын Дидье Леконт Исвечин скончался в 2005 году. В итоге трое его детей унаследовали поместье по решению суда.

Ранее стало известно, что британский принц Эндрю, брат короля Карла III, который лишился всех титулов на фоне секс-скандала, готовится переехать в особняк стоимостью 60 млн фунтов (6,4 млрд рублей). Сандригемское поместье занимает свыше 8 тыс. гектаров. Однако конкретный дом, куда переедет принц Эндрю Маунтбеттен Виндзор, пока не назван.

Турция
особняки
суды
виллы
Дальше
