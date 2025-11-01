ВСУ пытались прорвать кольцо окружения

Российские бойцы отразили атаку противника в северо-западном направлении с целью выхода из кольца окружения, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Было ликвидировано восемь военнослужащих ВСУ.

Отражена очередная атака противника в северо-западном направлении с целью выхода из кольца окружения. Уничтожено восемь боевиков 16-й механизированной бригады ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее ВС РФ пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций Главного разведывательного управления (ГУР) Минобороны Украины. Это произошло в районе около 1 км северо-западнее окраины населенного пункта Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике.

Военкор Александр Коц показал кадры, на которых видно как российские операторы дронов ликвидируют украинских спецназовцев. Он пошутил, что президент Украины Владимир Зеленский направил в Красноармейск спецназ вместо журналистов. Военкор Александр Симонов рассказал, что ГУР Украины отправило свой десант ради медийного эффекта.