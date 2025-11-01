Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 17:30

Иерей объяснил, почему мужчины бывают «дурными и страшными»

Иерей Струцкий назвал женщин неполноценными людьми

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Иерей Андрей Струцкий из Абхазии заявил, что полноценными людьми являются лишь мужчины, а женщины — лишь помощницы человека, в этом и заключается предназначение представительниц слабого пола. По его словам, которые приводит Газета.Ru, мужчины «дурные и страшные» из-за матерей-одиночек, а женщина — неполноценный человек и не может существовать одна.

Поэтому мужики как бы дурные и страшные. Этих дурных мужиков выращивают одиночки-мамы, которые там тоже развелись в свое время, — отметил он.

Ранее митрополит Томский и Асиновский Ростислав заявил, что мужчинам не стоит рассказывать женам об изменах, если эта информация приведет к разрушению брака. По его мнению, человеку в этой ситуации куда важнее покаяться в своем грехе на исповеди.

До этого настоятель храма Архангела Михаила в Кемерово протоиерей Даниил Голоднов заявил, что в современном мире самым страшным грехом являются блуд и внебрачная любовная связь. По его словам, нарушение супружеской верности мужем или женой больше всего наносит урон их маленьким детям. Голоднов объяснил, что грех прелюбодеяния, который можно сравнить с наркоманией, разрушает семьи.

женщины
мужчины
РПЦ
роль
