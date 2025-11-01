Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 17:24

Срок дисквалификации хоккеиста Морозова за кокаин кратно сократили

РУСАДА: Морозова отстранят лишь на месяц после провала допинг-пробы

Иван Морозов Иван Морозов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Хоккеист московского «Спартака» Иван Морозов после провала допинг-пробы пропустит месяц по решению РУСАДА. Спортсмену грозило четыре года дисквалификации, сообщили в Telegram-канале юридического агентства «Клевер консалт».

Накануне хоккеист признался, что провалил допинг-пробу, которую он сдал на Кубке мэра Москвы. В анализах специалисты обнаружили следы кокаина. В юридической фирме подчеркнули, что спортсмен признал свою вину, раскаялся, извинился перед командой и болельщиками, а также прошел реабилитацию.

В результате грамотно выстроенной линии защиты Морозова отстранили от участия в матчах всего на месяц. Юристы подчеркнули, что РУСАДА пошло на беспрецедентное снижение санкций в подобном случае впервые в истории России.

Ранее сообщалось, что после выявления запрещенного вещества клуб временно отстранил Морозова от тренировок и матчей. По информации команды, вещество попало в организм спортсмена вне рамок деятельности «Спартака» и медицинского штаба клуба.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

