Минобороны РФ сообщило о завершении зачистки в ряде населенных пунктов Минобороны: ВС РФ ликвидируют окруженные части ВСУ у ж/д вокзала Красноармейска

Штурмовые отряды российской группировки «Центр» продолжают ликвидировать блокированные украинские подразделения в районе вокзала Красноармейска (украинское название — Покровск), сообщили в Министерстве обороны РФ. Одновременно с этим военные приступили к завершающему этапу зачистки в других населенных пунктах ДНР.

В населенном пункте Красноармейск в Донецкой Народной Республике штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала, — сказано в сообщении.

Кроме того, операция по зачистке территории от подразделений противника близится к завершению в поселках Гнатовка и Рог в ДНР. В ходе боев российским подразделениям удалось отразить семь попыток прорыва из окружения в северном и северо-западном оперативных направлениях.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что ВС РФ пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций украинского ГУР. Это произошло в районе около 1 км северо-западнее окраины Красноармейска. Все 11 десантировавшихся уничтожены.