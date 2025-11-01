Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 18:29

Собчак раскрыла, как Трампу отвесили «пощечину»

Собчак назвала срыв встречи Трампа с Ким Чен Ыном пощечиной президенту США

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Срыв запланированной встречи президента США Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном стал пощечиной для хозяина Белого дома, заявила блогер Ксения Собчак в своем новостном обзоре на YouTube. По ее мнению, таким образом корейский этап азиатского турне американского лидера обернулся серьезной дипломатической неудачей.

Для Трампа корейская часть его азиатского турне началась практически с пощечины. Он заявлял, что хочет встретиться с Ким Чен Ыном, но встречу, цитата, «не согласовали», — сказала Собчак.

При этом журналистка выделила состоявшиеся переговоры американского президента с председателем КНР Си Цзиньпином. Их она назвала главным мировым событием текущей недели.

Сам Трамп пояснял, что встреча с Ким Чен Ыном не состоялась по причине невозможности согласовать подходящее время для двусторонних переговоров. Американский лидер подчеркнул, что, несмотря на это обстоятельство, между ними сохраняются достаточно конструктивные и позитивные отношения.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о выражении Россией признательности КНДР за содействие в освобождении территории Курской области от ВСУ. Политик акцентировал, что военнослужащие двух стран совместно участвовали в боевых операциях.

США
Дональд Трамп
КНДР
Ким Чен Ын
Ксения Собчак
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роман с Акиньшиной, суд, тур по России: куда пропал актер Данила Козловский
Труп без головы и две мертвые девочки: главные ЧП недели
Россиянам объяснили, как отличить дипфейк от реальности
Американец умер в попытках похудеть
Фанат «Реала» погиб после удара Мбаппе мимо ворот
Шестилетний мальчик выстрелил в учительницу в школьном кабинете
Водитель внедорожника влетел в водоем и утонул
Дочь «воскресшего» на свадьбе бизнесмена предстанет перед судом
Захарова ответила на сообщения об одобрении Пентагоном поставок Tomahawk
Россиянка продала квартиру и «подарила» мошенникам почти 5 млн рублей
Около 17 млн россиян получили выплаты ко Дню народного единства
В Дагестане примут особенные меры после массового отравления детей
В МИД рассказали о реакции Запада на испытания «Буревестника»
Раскрыты детали разгрома спецназа ГУР под Красноармейском
Мошенники изобрели новую схему в разгар осеннего призыва
Россиянам рассказали, как им оплатят работу 1 ноября
Лидер сборной по гимнастике заявила, что возвращается в спорт после травмы
Военкор заметил тревожную тенденцию после угроз США в адрес Венесуэлы
«Картина салом на холсте»: Захарова оценила фото Зеленского с военными
Африканец устроил стриптиз в честь Дня народного единства в университете
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.