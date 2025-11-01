Собчак раскрыла, как Трампу отвесили «пощечину»

Срыв запланированной встречи президента США Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном стал пощечиной для хозяина Белого дома, заявила блогер Ксения Собчак в своем новостном обзоре на YouTube. По ее мнению, таким образом корейский этап азиатского турне американского лидера обернулся серьезной дипломатической неудачей.

Для Трампа корейская часть его азиатского турне началась практически с пощечины. Он заявлял, что хочет встретиться с Ким Чен Ыном, но встречу, цитата, «не согласовали», — сказала Собчак.

При этом журналистка выделила состоявшиеся переговоры американского президента с председателем КНР Си Цзиньпином. Их она назвала главным мировым событием текущей недели.

Сам Трамп пояснял, что встреча с Ким Чен Ыном не состоялась по причине невозможности согласовать подходящее время для двусторонних переговоров. Американский лидер подчеркнул, что, несмотря на это обстоятельство, между ними сохраняются достаточно конструктивные и позитивные отношения.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о выражении Россией признательности КНДР за содействие в освобождении территории Курской области от ВСУ. Политик акцентировал, что военнослужащие двух стран совместно участвовали в боевых операциях.