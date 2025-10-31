Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 19:21

Проще, чем кажется! Готовим стейк-пасту, которая покорит любого гурмана

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этому рецепту меня научил друг, который работал в итальянском ресторане. Меня поразило, как простое сочетание пасты и стейка может превратиться в такое изысканное блюдо. Теперь это мой главный козырь, когда хочется удивить гостей или сделать вечер по-настоящему особенным.

Готовлю я так: сначала обжариваю два антрекота на раскаленной сковороде до румяной корочки, мясу обязательно даю отдохнуть. На оставшемся масле пассерую лук, потом добавляю 300 граммов нарезанных белых грибов и пару веточек тимьяна. Аромат стоит невероятный! Когда грибы подрумянятся, вливаю 200 мл сливок, чайную ложку вустерского соуса для пикантности, добавляю перец и соль. Тем временем отвариваю 250 граммов пасты до состояния аль денте. Стейк нарезаю тонкими ломтиками. Соединяю пасту с грибным соусом, раскладываю по тарелкам и сверху выкладываю кусочки антрекота. В завершение посыпаю все свежей петрушкой и тертым пармезаном.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

