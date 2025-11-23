Международный муниципальный форум стран БРИКС
Готовлю мясо по-баварски с копченым сыром — тот самый рецепт с изюминкой для Нового года и Рождества

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Это блюдо достойно главного места на вашем праздничном столе. Нежная свинина, ароматный картофель и уникальная копченая сырная корочка создают вкус, который запомнится гостям надолго.

600 г свиной шеи нарезаю тонкими пластинами. 5 картофелин очищаю и режу кружочками, 2 луковицы — кольцами. 200 г копченого колбасного сыра натираю на крупной терке.

В жаропрочную форму выкладываю слоями: сначала луковые кольца, затем мясо (солим и перчим его), потом картофель (тоже солим) и снова лук. Смешиваю 3 ст. л. сметаны с 100 мл воды и щепоткой тмина, заливаю этой смесью блюдо. Сверху плотным слоем распределяю тертый копченый сыр — это и есть та самая изюминка. Накрываю форму фольгой и запекаю в разогретой до 190 °C духовке 50–60 минут, затем снимаю фольгу и допекаю еще 10 минут для образования румяной корочки. Подаю с квашеной капустой.

Ранее сообщалось о способе разморозить мясо за минуту. Главное — делать это правильно, чтобы сохранить вкус и текстуру продукта.

Проверено редакцией
