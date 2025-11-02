Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 09:29

Никогда бы не поверил, что буду готовить язык — этот грибной соус изменил мое мнение: вот как получить нежнейшее мясо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо я впервые попробовал в грузинском ресторане, где нежный язык с ароматной грибной подливой произвел на меня неизгладимое впечатление. Сочетание мягкого мяса с насыщенным грибным вкусом и легкой остринкой хрена создает удивительную гармонию. Теперь это мой фирменный рецепт для особых случаев, который никогда не подводит и всегда вызывает восторг у гостей.

Для блюда мне нужно: говяжий язык (600 г), шампиньоны (500 г), лук (300 г), чеснок (30 г), томатная паста (2 ч. л.), мука (1,5 ст. л.), бульон (300–350 мл), хрен (1–2 ч. л.), сливки (2 ст. л.), соль, перец, зелень. Готовлю так: отвариваю язык по инструкции, очищаю и нарезаю ломтиками. Шампиньоны с луком обжариваю, добавляю томатную пасту и муку, вливаю бульон и тушу 10 минут. Добавляю хрен, сливки, измельченный чеснок и специи. Заливаю язык подливой и прогреваю 5–7 минут. Подаю с картофельным пюре или гречневой кашей.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
