Никаких больше зраз и котлет. Мой рецепт с соусом баже: курица, запеченная по-грузински, с хрустящей корочкой

Если обычные запеченные окорочка или крылышки кажутся вам слишком простыми, попробуйте этот рецепт, который превращает курицу в блюдо с кавказским характером. Секрет — в уникальном соусе баже (или сацебели), чей яркий, бархатный и согревающий вкус с ореховыми нотками идеально дополняет сочное темное мясо. Этот соус, родом из грузинской кухни, создает не просто маринад, а ароматную, слегка пряную шубку, которая запекается в хрустящую корочку, сохраняя мясо невероятно сочным внутри. Блюдо получается самодостаточным, очень сытным и станет отличным вариантом для семейного ужина или дружеских посиделок, даря гостям вкус настоящего гостеприимства.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг куриных бедрышек, 1 крупная луковица, 150 г грецких орехов, 3–4 зубчика чеснока, 1 пучок кинзы, 1 ч. л. хмели-сунели, 1/2 ч. л. молотого кориандра, щепотка острого красного перца (по желанию), 100 мл куриного бульона или воды, сок половины лимона, 2 ст. л. растительного масла, соль по вкусу. Курицу промойте, обсушите и слегка надрежьте по мякоти. Лук нарежьте кубиками и обжарьте на масле до мягкости. Грецкие орехи, чеснок и кинзу измельчите в блендере или ступке в почти однородную пасту. Соедините ореховую пасту с обжаренным луком, добавьте все специи, лимонный сок, бульон и соль. Тщательно перемешайте. Обмажьте мясо полученным соусом баже со всех сторон. Выложите в форму для запекания кожицей вверх. Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до 190°C духовке 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 20–25 минут до румяной корочки. Подавайте горячими, полив соком, образовавшимся в форме, и посыпав свежей зеленью.

