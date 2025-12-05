ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 19:00

Никаких больше зраз и котлет. Мой рецепт с соусом баже: курица, запеченная по-грузински, с хрустящей корочкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если обычные запеченные окорочка или крылышки кажутся вам слишком простыми, попробуйте этот рецепт, который превращает курицу в блюдо с кавказским характером. Секрет — в уникальном соусе баже (или сацебели), чей яркий, бархатный и согревающий вкус с ореховыми нотками идеально дополняет сочное темное мясо. Этот соус, родом из грузинской кухни, создает не просто маринад, а ароматную, слегка пряную шубку, которая запекается в хрустящую корочку, сохраняя мясо невероятно сочным внутри. Блюдо получается самодостаточным, очень сытным и станет отличным вариантом для семейного ужина или дружеских посиделок, даря гостям вкус настоящего гостеприимства.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг куриных бедрышек, 1 крупная луковица, 150 г грецких орехов, 3–4 зубчика чеснока, 1 пучок кинзы, 1 ч. л. хмели-сунели, 1/2 ч. л. молотого кориандра, щепотка острого красного перца (по желанию), 100 мл куриного бульона или воды, сок половины лимона, 2 ст. л. растительного масла, соль по вкусу. Курицу промойте, обсушите и слегка надрежьте по мякоти. Лук нарежьте кубиками и обжарьте на масле до мягкости. Грецкие орехи, чеснок и кинзу измельчите в блендере или ступке в почти однородную пасту. Соедините ореховую пасту с обжаренным луком, добавьте все специи, лимонный сок, бульон и соль. Тщательно перемешайте. Обмажьте мясо полученным соусом баже со всех сторон. Выложите в форму для запекания кожицей вверх. Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до 190°C духовке 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 20–25 минут до румяной корочки. Подавайте горячими, полив соком, образовавшимся в форме, и посыпав свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
Читайте также
Куриные шашлычки, запеченные с рисом в духовке: полноценное горячее в одном противне
Общество
Куриные шашлычки, запеченные с рисом в духовке: полноценное горячее в одном противне
Хрустящая курочка к ужину, которая покоряет своим вкусом, — готовлю с особым маринадом
Общество
Хрустящая курочка к ужину, которая покоряет своим вкусом, — готовлю с особым маринадом
Простая жареная картошка в прошлом, готовим пататас бравас — огненные картофельные кубики: вкусный рецепт из Испании
Общество
Простая жареная картошка в прошлом, готовим пататас бравас — огненные картофельные кубики: вкусный рецепт из Испании
Превращаю минтай в нежное блюдо — томлю в сметане с чесноком и укропом для сочности и мягкого вкуса
Общество
Превращаю минтай в нежное блюдо — томлю в сметане с чесноком и укропом для сочности и мягкого вкуса
Превращаю обычные шампиньоны в изысканную закуску — мариную с соевым соусом, чили и чесноком по-корейски
Общество
Превращаю обычные шампиньоны в изысканную закуску — мариную с соевым соусом, чили и чесноком по-корейски
рецепты
ужины
курица
соусы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Идем государству на помощь»: Resident Network Club о бизнес-патриотизме
В Минцифры придумали, как «упростить жизнь» водителям
Путина накормили бульоном из моринги и фаршированными сморчками
Травлю артистов в Сети могут запретить: что сказали звезды, кто против
Хинштейн сравнил курское село с Брестской крепостью
Мать растерзанного собаками под Красноярском мальчика обратилась к Путину
Ювелирная атака «Искандеров», дело Долиной набирает обороты: что дальше
Россиянин пытался взорвать бизнесмена
«Ждем 100 млрд рублей инвестиций»: Сальдо о проектах в Херсонской области
Угонщик потерпел фиаско, уснув в автомобиле
Россиянка вернула себе проданную квартиру и оставила покупателей ни с чем
Секреты спецслужб и народные хитрости для застолий: как пить и не пьянеть
«Наша идея — многообразие народов РФ»: дизайнер одежды о философии бренда
Сальдо рассказал, к чему приведет коррупционный скандал на Украине
Раскрыт «гонорар» Мадуро за уход с поста президента
Белый дом добавил газету The Washington Post на доску позора
Готовлю печень по-новогоднему: с шампиньонами и плавленым сыром
Мужчина попал под суд из-за многолетних оскорблений госслужащих
«Каждый рубль дает эффект»: назван главный драйвер развития Херсонщины
Российский паспорт, православие, Mortal Kombat: чем известен актер Тагава
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.