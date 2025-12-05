Все на Новый год готовят мясо, а я — рульку: мой фирменный рецепт в соевом соусе и лимоне

Все на Новый год готовят мясо, а я — рульку: мой фирменный рецепт в соевом соусе и лимоне

Все на Новый год готовят мясо, а я — рульку: мой фирменный рецепт в соевом соусе и лимоне. Если вы устали от традиционных запеченных кусков мяса, попробуйте приготовить рульку — мягкую, сочную и ароматную. Она получается настолько нежной, что буквально отстает от кости, а карамелизованная корочка сводит с ума всех гостей. И главное — готовится она почти без вашего участия: духовка сделает все сама.

Для приготовления возьмите 1 свиную рульку весом 1–1,2 кг, 100 мл соевого соуса, сок 1 крупного лимона, 4–5 зубчиков чеснока, 2 ст. л. меда, 1 ст. л. горчицы, 1 ч. л. паприки, 1 ч. л. сушеного чеснока, 1 ч. л. смеси перцев и соль по вкусу.

Сделайте на рульке неглубокие надрезы, чтобы маринад проникал лучше. Смешайте в миске соевый соус, лимонный сок, мед, горчицу, специи и раздавленный чеснок. Обмажьте рульку маринадом со всех сторон и оставьте минимум на 2 часа, а лучше — на ночь в холодильнике. Разогрейте духовку до 180°C. Плотно заверните рульку в фольгу, добавив оставшийся маринад внутрь, чтобы мясо тушилось в ароматном соке и не пересохло. Запекайте 3 часа, затем аккуратно раскройте фольгу и верните рульку в духовку еще на 20–30 минут при 200°C, чтобы получить золотистую, блестящую корочку. Готовую рульку подавайте с картофелем, квашеной капустой или просто с хрустящим хлебом — вкус будет праздничным, насыщенным и очень зимним. Такой рецепт точно станет главным сюрпризом на вашем новогоднем столе. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили шикарный рулет в беконе за 15 минут. Вкусное горячее без хлопот.