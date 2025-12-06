Беру курицу и грибы — творю чудо: нежное суфле под сырной шапкой. Не жюльен, а вкуснее!

Куриная грудка и шампиньоны — ингредиенты, знакомые каждой хозяйке, но в этом рецепте они превращаются в нечто поистине волшебное. Речь идет о нежнейшем суфле, где сочное куриное филе и ароматные грибы, переплетаясь, создают основу, а легкая, воздушная текстура достигается за счет взбитых белков. Это блюдо — гимн кулинарной алхимии: простая смесь поднимается в духовке, образуя пышную «шапку», которая под золотистой сырной корочкой тает во рту, оставляя ощущение легкости и насыщенного вкуса. Идеально подходит для романтического ужина, семейного обеда или когда хочется удивить гостей изысканным, но не сложным в приготовлении кушаньем.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного филе, 250 г свежих шампиньонов, 1 средняя луковица, 100 г твердого сыра, 4 яйца (белки и желтки отдельно), 100 мл сливок 20%, 2 ст. л. сливочного масла, 1 ст. л. муки, соль, перец, щепотка мускатного ореха. Куриное филе и лук измельчите в блендере до однородности. Грибы мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета, посолите. Соедините куриный фарш, грибы, желтки, сливки, муку, соль, специи и половину натертого сыра. Тщательно перемешайте. Белки взбейте в устойчивую пену с щепоткой соли и аккуратно, движениями снизу вверх, вмешайте в основную массу. Форму для запекания смажьте маслом, выложите смесь, разровняйте. Посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки и готовности. Не открывайте духовку первые 25 минут. Подавайте суфле горячим прямо из формы, украсив зеленью.

