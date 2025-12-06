ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 14:21

Сочные и ароматные — эти гречаники заменили мне котлеты и гарнир: готовлю быстро, и вся семья наслаждается

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда нет времени готовить отдельно мясо и гарнир, эти гречаники становятся идеальным решением. Сытное, полноценное блюдо в одной сковороде! Их можно подавать как самостоятельное блюдо или с овощным салатом.

450 г сырой гречки смешиваю с 900 г мясного фарша, добавляю 2 яйца, 1 ч. л. горчицы, 35 г панировочных сухарей, 350 г мелко нарезанного лука, 150 г тертой моркови, зелень и специи по вкусу. Тщательно вымешиваю фарш и формирую котлеты. Обжариваю с двух сторон до румяной корочки. Для соуса в сотейнике растапливаю 30 г сливочного масла, добавляю 30 г муки и обжариваю 1-2 минуты. Добавляю 2 ст. л. томатной пасты, 0,5 ч. л. сахара и постепенно вливаю 3 стакана воды, постоянно помешивая. Довожу соус до загустения, заливаю им гречаники и тушу под крышкой 15–20 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

