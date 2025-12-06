«Мимоза» и крабовый — скучно! Собираю слоеный торт с лососем и сливочным сыром — шикарно и безумно вкусно

Классические салаты вроде «Мимозы» и крабового, безусловно, хороши, но праздничный стол жаждет новизны и изысканности. Слоеный торт с лососем — это именно тот современный, эффектный и невероятно вкусный вариант, который переворачивает представление о холодных закусках. Он сочетает в себе нежность слабосоленой красной рыбы, бархатистую текстуру сливочного сыра, свежесть огурца и легкую пикантность. Это блюдо выглядит как настоящий кулинарный шедевр — высокое, праздничное, с безупречными слоями. Но его секрет в поразительной простоте сборки. Такой торт не требует выпечки и прекрасно готовится заранее, позволяя хозяйке встретить гостей во всеоружии и с идеально пропитанным, насыщенным вкусом.

Для приготовления вам понадобится: 400 г слабосоленого лосося или форели, 400 г сливочного сыра (типа «Филадельфия»), 2 свежих огурца, 4-5 яичных блинчиков (или готовых тонких лавашей), 200 мл натурального йогурта или сметаны, пучок укропа, сок половины лимона, соль, белый перец. Блинчики или лаваш станут коржами. Для крема смешайте сливочный сыр, йогурт, мелко рубленный укроп, лимонный сок, соль и перец. Огурцы нарежьте тонкими слайсами, рыбу — тонкими пластинами. Собирайте торт в форме с пищевой пленкой: блинчик, часть крема, слой огурцов, слой рыбы. Повторяйте последовательность, завершив блинчиком. Верхний слой обильно смажьте кремом. Накройте торт и уберите под пресс в холодильник минимум на 6 часов, а лучше на ночь. Перед подачей аккуратно переверните на блюдо, снимите пленку и украсьте дольками лимона, икрой, зеленью или зернами граната. Нарезайте острым ножом.

