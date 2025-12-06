ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 14:00

«Мимоза» и крабовый — скучно! Собираю слоеный торт с лососем и сливочным сыром — шикарно и безумно вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Классические салаты вроде «Мимозы» и крабового, безусловно, хороши, но праздничный стол жаждет новизны и изысканности. Слоеный торт с лососем — это именно тот современный, эффектный и невероятно вкусный вариант, который переворачивает представление о холодных закусках. Он сочетает в себе нежность слабосоленой красной рыбы, бархатистую текстуру сливочного сыра, свежесть огурца и легкую пикантность. Это блюдо выглядит как настоящий кулинарный шедевр — высокое, праздничное, с безупречными слоями. Но его секрет в поразительной простоте сборки. Такой торт не требует выпечки и прекрасно готовится заранее, позволяя хозяйке встретить гостей во всеоружии и с идеально пропитанным, насыщенным вкусом.

Для приготовления вам понадобится: 400 г слабосоленого лосося или форели, 400 г сливочного сыра (типа «Филадельфия»), 2 свежих огурца, 4-5 яичных блинчиков (или готовых тонких лавашей), 200 мл натурального йогурта или сметаны, пучок укропа, сок половины лимона, соль, белый перец. Блинчики или лаваш станут коржами. Для крема смешайте сливочный сыр, йогурт, мелко рубленный укроп, лимонный сок, соль и перец. Огурцы нарежьте тонкими слайсами, рыбу — тонкими пластинами. Собирайте торт в форме с пищевой пленкой: блинчик, часть крема, слой огурцов, слой рыбы. Повторяйте последовательность, завершив блинчиком. Верхний слой обильно смажьте кремом. Накройте торт и уберите под пресс в холодильник минимум на 6 часов, а лучше на ночь. Перед подачей аккуратно переверните на блюдо, снимите пленку и украсьте дольками лимона, икрой, зеленью или зернами граната. Нарезайте острым ножом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Быстрая закуска на Новый год: все натерли в одну большую миску и завернули в ветчину
Общество
Быстрая закуска на Новый год: все натерли в одну большую миску и завернули в ветчину
Салат с копченой скумбрией за 10 минут — полезный ужин с омегой-3, готовлю с нереальной горчично-лимонной заправкой
Общество
Салат с копченой скумбрией за 10 минут — полезный ужин с омегой-3, готовлю с нереальной горчично-лимонной заправкой
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Изысканный торт «Маркиза»: пеку его на все праздники, включая Новый год
Общество
Изысканный торт «Маркиза»: пеку его на все праздники, включая Новый год
Прагу и медовик больше не покупаю! Моя новая любовь — норвежский торт с хрустящей миндальной шапкой и заварным кремом
Общество
Прагу и медовик больше не покупаю! Моя новая любовь — норвежский торт с хрустящей миндальной шапкой и заварным кремом
рецепты
закуски
торты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Накрываем тотально»: военкор перечислил цели ударов по тылам ВСУ
«Кто мы, черт возьми»: Байден перепутал название США в громкой речи
Россиянам рассказали, как выбрать хорошую красную икру
В США встали на защиту России после обвинений в планах атаковать НАТО
Начальника колонии арестовали за «дань» с сидельцев
В Польше завыла воздушная тревога из-за Украины
Военный эксперт раскрыл истинные планы Украины по Чернобыльской АЭС
Стало известно, удалось ли восстановить электроснабжение Запорожской АЭС
«Европейский диктат не нужен»: в Иране назвали сферы сотрудничества с РФ
Эксперты по лжи обратили внимание на заявление Долиной в шоу «Пусть говорят»
Гаджиев раскрыл значимость мирного договора между Баку и Ереваном
В России назвали «самоубийством европейской цивилизации» одно решение ЕС
Старые «грехи» Долиной: рассказывала о лечении рака кефиром, увела мужчину
Толпа освободила мобилизованных из автобуса и попала на видео
Сын Щербакова прокомментировал госпитализацию отца
Новая катастрофа? Саркофаг ЧАЭС больше не спасает от радиации: что будет
Украину накрыли веерные отключения электричества
«Разрухи много»: Херсонская область делает ставку на развитие двух отраслей
Спасатели вытащили из Волги тела пропавшей молодой пары
В Новопавловке объявился общительный румынский наемник ВСУ
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.