Быстрая закуска на Новый год: все натерли в одну большую миску и завернули в ветчину

Приготовьте на Новый год невероятно простую, вкусную и быструю закуску. Этот рецепт — спасение для занятых хозяек. Все натерли в одну большую миску, завернули в ветчину — и готово!

Вам понадобится: 4 вареных яйца, 150 г твердого сыра, 2 маринованных огурца, 2 зубчика чеснока, 3-4 ст. л. майонеза, 8–10 тонких ломтиков ветчины, зелень для украшения. Яйца, сыр и огурцы натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс. Смешайте все ингредиенты с майонезом до получения однородной массы. На каждый ломтик ветчины выложите 1-2 столовые ложки начинки и плотно сверните рулетиком. Для устойчивости можно закрепить зубочисткой и украсить зеленью. Дайте закуске немного охладиться в холодильнике перед подачей.

Вкус этих рулетиков — идеальный баланс нежной яично-сырной массы с пикантными нотками чеснока и маринованного огурца, завернутой в сочную ветчину. Это блюдо гарантированно исчезнет со стола первым и станет вашей любимой палочкой-выручалочкой для праздников!

