ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 13:29

Быстрая закуска на Новый год: все натерли в одну большую миску и завернули в ветчину

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте на Новый год невероятно простую, вкусную и быструю закуску. Этот рецепт — спасение для занятых хозяек. Все натерли в одну большую миску, завернули в ветчину — и готово!

Вам понадобится: 4 вареных яйца, 150 г твердого сыра, 2 маринованных огурца, 2 зубчика чеснока, 3-4 ст. л. майонеза, 8–10 тонких ломтиков ветчины, зелень для украшения. Яйца, сыр и огурцы натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс. Смешайте все ингредиенты с майонезом до получения однородной массы. На каждый ломтик ветчины выложите 1-2 столовые ложки начинки и плотно сверните рулетиком. Для устойчивости можно закрепить зубочисткой и украсить зеленью. Дайте закуске немного охладиться в холодильнике перед подачей.

Вкус этих рулетиков — идеальный баланс нежной яично-сырной массы с пикантными нотками чеснока и маринованного огурца, завернутой в сочную ветчину. Это блюдо гарантированно исчезнет со стола первым и станет вашей любимой палочкой-выручалочкой для праздников!

Ранее стало известно, как приготовить закуску на Новый год за 10 минут. Беру слоеное тесто, сыр, ветчину: раз-два — и готово.

Проверено редакцией
Читайте также
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Новогоднее угощение с говяжьей печенью: простой рецепт рулета из лаваша
Семья и жизнь
Новогоднее угощение с говяжьей печенью: простой рецепт рулета из лаваша
Салат с копченой скумбрией за 10 минут — полезный ужин с омегой-3, готовлю с нереальной горчично-лимонной заправкой
Общество
Салат с копченой скумбрией за 10 минут — полезный ужин с омегой-3, готовлю с нереальной горчично-лимонной заправкой
Взрыв вкуса в мини-формате: топ-8 рецептов, от которых не оторваться
Семья и жизнь
Взрыв вкуса в мини-формате: топ-8 рецептов, от которых не оторваться
Секреты сухой засолки икры форели: как приготовить деликатес на праздник
Семья и жизнь
Секреты сухой засолки икры форели: как приготовить деликатес на праздник
закуски
рецепты
простые рецепты
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
Быстрая закуска на Новый год: все натерли в одну большую миску и завернули в ветчину Приготовьте на Новый год невероятно простую, вкусную и быструю закуску. Этот рецепт — спасение для занятых хозяек. Все натерли в одну большую миску, завернули в ветчину и готово!
4 вареных яйца
150 г твердого сыра
2 маринованных огурца
2 зубчика чеснока
3-4 ст. л. майонеза
8–10 тонких ломтиков ветчины
зелень для украшения
>
Яйца, сыр и огурцы натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс. Смешайте все ингредиенты с майонезом до получения однородной массы.
На каждый ломтик ветчины выложите 1-2 столовые ложки начинки и плотно сверните рулетиком. Для устойчивости можно закрепить зубочисткой и украсить зеленью.
Дайте закуске немного охладиться в холодильнике перед подачей.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Накрываем тотально»: военкор перечислил цели ударов по тылам ВСУ
«Кто мы, черт возьми»: Байден перепутал название США в громкой речи
Россиянам рассказали, как выбрать хорошую красную икру
В США встали на защиту России после обвинений в планах атаковать НАТО
Начальника колонии арестовали за «дань» с сидельцев
В Польше завыла воздушная тревога из-за Украины
Военный эксперт раскрыл истинные планы Украины по Чернобыльской АЭС
Стало известно, удалось ли восстановить электроснабжение Запорожской АЭС
«Европейский диктат не нужен»: в Иране назвали сферы сотрудничества с РФ
Эксперты по лжи обратили внимание на заявление Долиной в шоу «Пусть говорят»
Гаджиев раскрыл значимость мирного договора между Баку и Ереваном
В России назвали «самоубийством европейской цивилизации» одно решение ЕС
Старые «грехи» Долиной: рассказывала о лечении рака кефиром, увела мужчину
Толпа освободила мобилизованных из автобуса и попала на видео
Сын Щербакова прокомментировал госпитализацию отца
Новая катастрофа? Саркофаг ЧАЭС больше не спасает от радиации: что будет
Украину накрыли веерные отключения электричества
«Разрухи много»: Херсонская область делает ставку на развитие двух отраслей
Спасатели вытащили из Волги тела пропавшей молодой пары
В Новопавловке объявился общительный румынский наемник ВСУ
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.