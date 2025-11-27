Закуска на Новый год за 10 минут. Беру слоеное тесто, сыр, ветчину: раз-два — и готово

Закуска на Новый год за 10 минут. Беру слоеное тесто, сыр, ветчину: раз-два — и готово

Идеальная закуска на Новый год готовится за 10 минут. Беру слоеное тесто, сыр, ветчину: раз-два — и готово. Вы даже представить себе не можете, насколько это легко и как вкусно. Улетает под все напитки.

Вам понадобится: упаковка готового бездрожжевого слоеного теста (2 пласта), 200 г ветчины, 150 г твердого сыра и 1 яйцо для смазки. Разморозьте тесто. На один пласт равномерно выложите тонко нарезанную ветчину и сыр. Накройте все вторым пластом теста, аккуратно прокатайте скалкой для скрепления и нарежьте острым ножом на небольшие квадратики или прямоугольники. Выпекайте на пергаменте при 200 °C 10 минут до золотистого цвета. Горячие ароматные слоечки сразу же наденьте на шпажки для удобства подачи.

Вкус этой закуски — непревзойденная комбинация: безупречно хрустящее, воздушное тесто, теплая сочная ветчина и тягучий, невероятно ароматный расплавленный сыр. Это блюдо станет настоящим хитом вашего праздничного стола.

Ранее стало известно, как приготовить фаршированные яйца по-королевски: элементарный рецепт — хит любого застолья.