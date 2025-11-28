Эти грибомбочки все просто обожают — готовлю без хлопот: они получаются нежными и очень сытными

Эти бомбочки — настоящая находка для тех, кто любит сочное и нежное мясо. Смесь куриного и индюшиного фарша создает идеальную основу, а грибная начинка с расплавленным сыром делает каждую котлетку настоящим сюрпризом.

600 г смешанного фарша (куриное бедро + куриное филе + индюшиное филе) смешиваю с 1 мелко нарезанной луковицей, 1 яйцом, солью и специями по вкусу. Грибы и сыр нарезаю небольшими кубиками.

Формирую из фарша небольшие лепешки. В центр каждой выкладываю немного грибов и кубик сыра. Аккуратно защипываю края, формируя аккуратную бомбочку, чтобы начинка осталась внутри. Обваливаю каждую заготовку в панировочных сухарях.

Выкладываю бомбочки на противень с пергаментом и запекаю в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Подаю горячими с любым гарниром.

