Все на Новый год готовят мясо, а у меня будет бифштекс: все точно попросят добавки. Рецепт — огонь, готовлю и в будни вместо скучных котлет

Все на Новый год готовят мясо, а у меня будет бифштекс: все точно попросят добавки. Рецепт просто огонь, готовлю и в будни вместо скучных котлет. Потрясающе сочный бифштекс с яйцом — простой, но очень эффектный вариант горячего блюда на праздничный стол. Ароматное мясо, румяная корочка, мягкий желток и легкий гарнир из запеченных цукини — получается нежно, сочно и по-настоящему празднично.

Берем: говяжий фарш — 400 г (на 2 бифштекса), яйцо — 2 шт. в фарш + 2 шт. сверху, лук — 1 небольшая головка, соль, перец, паприка — по вкусу, цукини — 1 шт., масло для жарки и запекания.

Лук мелко рубим ножом и вмешиваем в фарш вместе с яйцом, солью и специями. Хорошо вымешиваем — масса должна стать плотной и однородной. Формируем плоские бифштексы, как котлеты побольше диаметром. Обжариваем на разогретой сковороде до румяной корочки с двух сторон. Поджариваем яйца. И сверху на каждую котлету выкладываем яйца. Цукини нарезаем кружочками, слегка солим, сбрызгиваем маслом и запекаем при 200 °C около 12–15 минут, пока они не станут мягкими и золотистыми.

Подаем бифштексы горячими, рядом раскладываем ароматные кружочки цукини. Блюдо выглядит эффектно, готовится просто и идеально подходит даже для новогоднего стола.

