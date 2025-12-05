ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 21:46

Изысканный торт «Маркиза»: пеку его на все праздники, включая Новый год

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот изысканный торт «Маркиза» с нежнейшими песочными коржами и воздушной белковой прослойкой можно готовить по любому поводу. Пеку его на все праздники, включая Новый год.

Вкус этого торта — невероятное сочетание рассыпчатых песочных коржей, хрустящей белково-ореховой прослойки и нежного масляно-сливочного крема. Торт буквально тает во рту, оставляя послевкусие карамели и орехов!

Рецепт: для теста натрите 200 г холодного сливочного масла в 300 г муки, добавьте 3 желтка, 1 ч. л. соды, 150 г сахара и замесите тесто. Разделите на 3 части и охладите 30 минут. Для белковой массы взбейте 3 белка с щепоткой соли, постепенно добавляя 180 г сахара и 1/3 ч. л. лимонной кислоты до устойчивых пиков. Раскатайте первый корж, выложите на противень, равномерно распределите сверху половину белковой массы, посыпьте 50 г измельченных грецких орехов. Выпекайте 20 минут при 180 °C. Повторите со вторым коржом. Третий корж испеките без белка.

Для крема взбейте 200 г мягкого масла с 1 банкой вареной сгущенки. Соберите торт, промазывая коржи кремом: песочный корж с белковым слоем, затем простой песочный корж, сверху корж с белком и орехами. Дайте торту пропитаться 6–8 часов.

Ранее стало известно, как приготовить бюджетный тирамису в стаканах: порционный десерт для Нового года — после застолья самое то с чаем.

Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

