ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 20:46

Куриные гнезда с тремя разными начинками: выбирайте и готовьте на ужин или Новый год

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

С этим рецептом вы никогда не пропадете! Рассказываем, как приготовить куриные гнезда с тремя разными начинками. Выбирайте и готовьте на ужин, праздник или Новый год.

Рецепт: для основы смешайте 500 г куриного фарша, 1 яйцо, 2 ст. л. манки, соль, перец и специи по вкусу. Сформируйте из фарша лепешки с углублением в центре. Для начинки № 1 обжарьте 1 морковь и 1 луковицу до мягкости. Для начинки № 2 обжарьте 200 г грибов с луком. Для начинки № 3 возьмите 100 г консервированных ананасов. Заполните гнезда разными начинками, сверху смажьте сметаной и посыпьте 150 г тертого сыра. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Вкус этого блюда — сочная куриная основа с тремя совершенно разными характерами. Это блюдо идеально подойдет для праздничного стола или разнообразия семейного ужина, позволяя каждому выбрать начинку по вкусу!

Ранее стало известно, как приготовить сочный куриный рулет для застолий: затмит колбасную нарезку на новогоднем столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо мяса по-французски готовлю свинину «Праздничную»: и для ужина, и для новогоднего стола
Общество
Вместо мяса по-французски готовлю свинину «Праздничную»: и для ужина, и для новогоднего стола
Никаких больше зраз и котлет. Мой рецепт с соусом баже: курица, запеченная по-грузински, с хрустящей корочкой
Общество
Никаких больше зраз и котлет. Мой рецепт с соусом баже: курица, запеченная по-грузински, с хрустящей корочкой
Куриные шашлычки, запеченные с рисом в духовке: полноценное горячее в одном противне
Общество
Куриные шашлычки, запеченные с рисом в духовке: полноценное горячее в одном противне
Простой рецепт для смелых: печень в сладком соусе к Новому году
Семья и жизнь
Простой рецепт для смелых: печень в сладком соусе к Новому году
Светящиеся гирлянды и блестки повышают дофамин: как украсить дом без фанатизма
Семья и жизнь
Светящиеся гирлянды и блестки повышают дофамин: как украсить дом без фанатизма
рецепты
курица
Новый год
горячее
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Страны ЕС не договорились о конфискации активов России
Россия отказалась от военного сотрудничества с Канадой и Францией
Безрукова назвала Долину жертвой в ситуации с квартирным скандалом
В Сенате США сделку Netflix и Warner Bros. назвали ночным кошмаром
Суд принял решение по сотрудникам рехаба, где издевались над людьми
«Не совсем справедливо»: Бледанс о волне хейта в адрес Долиной
«Лицом к лицу»: Кадыров обратился к ВСУ после атаки на Грозный
Рубио назвал одно решение ЕК атакой на народ США
Признание в Британии, поездка с Путиным, химиотерапия: как живет Симоньян
Названа причина, по которой США не допустят ЕС до переговоров по Украине
Безрукова рассказала, как остановить «безобразие» перед «Щелкунчиком»
«Не надо бояться вкладывать»: перспективы инвестиций в новые регионы
В Германии забили тревогу из-за конфликтов между бойцами ВСУ
Раскрыта дата выхода спин-оффа «Острых козырьков»
«Дуракам закон не писан»: постпредство РФ о планах ЕК насчет активов России
Кадыров пообещал ответить «подарком» на удар дрона по высотке в Грозном
Кадыров подтвердил атаку БПЛА на «Грозный-Сити»
Льва Шлосберга отправили в СИЗО
Международный суд ООН рассмотрит военные преступления Украины
«Создадим 1700 рабочих мест»: минэкономразвития Херсонщины о перспективах
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.