Куриные гнезда с тремя разными начинками: выбирайте и готовьте на ужин или Новый год

С этим рецептом вы никогда не пропадете! Рассказываем, как приготовить куриные гнезда с тремя разными начинками. Выбирайте и готовьте на ужин, праздник или Новый год.

Рецепт: для основы смешайте 500 г куриного фарша, 1 яйцо, 2 ст. л. манки, соль, перец и специи по вкусу. Сформируйте из фарша лепешки с углублением в центре. Для начинки № 1 обжарьте 1 морковь и 1 луковицу до мягкости. Для начинки № 2 обжарьте 200 г грибов с луком. Для начинки № 3 возьмите 100 г консервированных ананасов. Заполните гнезда разными начинками, сверху смажьте сметаной и посыпьте 150 г тертого сыра. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Вкус этого блюда — сочная куриная основа с тремя совершенно разными характерами. Это блюдо идеально подойдет для праздничного стола или разнообразия семейного ужина, позволяя каждому выбрать начинку по вкусу!

