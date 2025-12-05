Прагу и медовик больше не покупаю! Моя новая любовь — норвежский торт с хрустящей миндальной шапкой и заварным кремом

Норвежцы известны своей сдержанностью, но, когда дело доходит до этого торта, вся скромность остается за порогом. Verdens Beste Kake, что дословно переводится как «лучший в мире торт», — это не хвастовство, а констатация факта, признанного несколькими поколениями. Его магия — в контрасте текстур: хрустящая миндальная меренга, тающая во рту, встречается с нежнейшим ванильным бисквитом и бархатистым заварным кремом. Это торт для особых случаев, где каждая вилка погружается сначала в воздушную хрустящую шапку, а затем — в слои нежности. Он не просто удовлетворяет потребность в сладком, а создает ощущение праздника, доказывая, что иногда самые смелые названия оправданы с первого кусочка.

Для торта вам понадобится: для теста — 150 г сливочного масла, 150 г сахара, 3 яйца (желтки отдельно от белков), 175 г муки, 2 ч. л. разрыхлителя, 100 мл молока, 1 ч. л. ванильного экстракта; для меренги — 3 белка, 150 г сахара, 150 г измельченного миндаля. Разотрите мягкое масло с сахаром, добавьте желтки, ваниль, муку с разрыхлителем и молоко. Белки взбейте в крутую пену с сахаром, аккуратно вмешайте миндаль. В форму выложите тесто, сверху равномерно распределите меренгу. Выпекайте при 175 °C 30–35 минут до золотистой меренги. Полностью остудите. Для заварного крема: 500 мл молока, 3 желтка, 100 г сахара, 40 г кукурузного крахмала, 200 г мягкого сливочного масла, ваниль. Желтки, сахар и крахмал взбейте, влейте горячее молоко. Варите на малом огне до загустения, остудите. Взбейте масло и вмешайте в остывший крем. Разрежьте остывший корж горизонтально. Нижнюю часть смажьте половиной крема, накройте верхней частью (меренгой вверх). Бока торта обильно покройте оставшимся кремом. Дайте торту пропитаться в холодильнике 4–6 часов.

