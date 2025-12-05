ВСУ предприняли новую атаку на Белгородскую область Пять украинских БПЛА сбиты над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны России. Дроны перехвачены над территорией Белгородской области.

В период с 11:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что российские силы противовоздушной обороны минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотников на регион. По его словам, БПЛА сбиты в Чертковском и Шолоховском районах. Пострадавших нет, последствия уточняются, подчеркнул глава региона.

До этого Минобороны России сообщало, что за ночь система ПВО ликвидировала и перехватила 41 украинский беспилотник над российскими регионами. Больше всего БПЛА уничтожили над территориями Самарской области и Республики Крым — по девять беспилотников над каждым регионом. Восемь — над Саратовской областью, еще по семь беспилотников сбили над Волгоградской и Ростовской областями, один — над территорией Краснодарского края.