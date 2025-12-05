Экс-футболист ЦСКА отреагировал на слухи о переходе Баринова к армейцам Экс-игрок ЦСКА Боков: Баринов сможет перейти к армейцам только летом 2026 года

Экс-футболист ЦСКА Максим Боков заявил в беседе с «РБ-Спорт», что полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов сможет перейти к армейцам только летом 2026 года. Все разговоры о будущем спортсмена в составе красно-синих он назвал слухами.

Если Баринов действительно перейдет в ЦСКА, то он может усилить клуб. Но пока это только слухи. «Локомотив» точно не отпустит его этой зимой. Время у них есть. Закончится сезон, а потом посмотрим, — высказался Боков.

Он не исключил, что железнодорожники все же смогут договориться с Бариновым, и футболист останется в клубе. Уточняется, что контракт полузащитника рассчитан до лета следующего года.

Ранее трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов заявил, что возможный переход Баринова в ЦСКА может быть связан с финансами. Он отметил, что, скорее всего, «Локомотив» просто не смог договориться с футболистом по условиям.