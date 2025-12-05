ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 16:14

Люстра с новогодними декорациями в салоне чуть не стала причиной трагедии

В Симферополе украшенная люстра в салоне чуть не рухнула на посетительницу

Люстра с новогодними декорациями чуть не упала на голову сотруднице салона красоты и посетительнице, передает Telegram-канал «112». По информации авторов, инцидент произошел в Симферополе, никто не пострадал.

Отмечается, что сначала с люстры упали отдельные элементы праздничной композиции. Затем конструкция рухнула окончательно недалеко от очевидцев, добавили авторы.

Ранее в городе Березовском Кемеровской области установили новогоднюю ель, которую местные жители сравнили с «туалетным ершиком». У дерева непропорциональной формы отсутствовала часть веток, из-за чего оно получило ироничное прозвище. В городской администрации пояснили, что предыдущая ель упала из-за сильного ветра, а ее замена «немного пострадала» при транспортировке.

До этого житель одного из московских ЖК попросил соседей убрать установленную в подъезде новогоднюю елку из-за религиозных убеждений. Он аргументировал свою просьбу тем, что для мусульман празднование Нового года является неприемлемым, а сама елка — не нейтральный символ.

