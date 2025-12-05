Раскрыто местонахождение организатора аферы с Долиной

Преступник, стоящий за махинацией, в результате которой Лариса Долина лишилась квартиры, находится за пределами страны, передает Telegram-канал «112». Мошенники, выдававшие себя за представителей ФСБ, приговорены к срокам от четырех до семи лет лишения свободы.

С апреля по июль 2024 года аферисты убедили певицу продать свою квартиру, ссылаясь на «спецоперацию». В результате она потеряла более 317 млн рублей. В настоящее время правоохранительные органы занимаются экстрадицией организатора этой мошеннической схемы.

Полина Лурье, покупательница квартиры, требует возврата жилья. Артистка, в свою очередь, стремится к мирному урегулированию конфликта, предлагая рассрочку по возврату денежных средств. Однако этот вариант не устроил Полину.

Ранее сообщалось, что Лурье была вынуждена заплатить более 100 тыс. рублей по требованию ФНС за период с июня по декабрь 2024 года. При этом договор купли-продажи был признан недействительным. Лурье фактически не пользовалась квартирой, но налог заплатила, так как Долина не платила его с июня по декабрь 2024 года.