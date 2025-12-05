ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 15:49

Киберэксперт назвал последствие блокировки Roblox в России

Киберэксперт Борщук: на фоне запрета Roblox дети столкнутся с атаками мошенников

Roblox Roblox Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На фоне блокировки сервиса Roblox в России начнутся массовые мошеннические атаки на детей, заявил «Постньюс» эксперт по кибербезопасности Дмитрий Борщук. По его словам, многие пользователи захотят обойти ограничение и столкнутся с аферистами.

Любое ограничение порождает большое количество людей, которые хотят его обойти за деньги или при помощи каких-то специальных вещей. Ничего удивительного в том, что эта ситуация используется как способ для выманивания денег, нет. Это стандартно, — высказался Борщук.

Эксперт призвал родителей отслеживать новости о блокировках сервисов, чтобы быть бдительнее. Кроме того, немаловажно разъяснить детям то, к чему могут привести попытки обойти систему запретов.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox из-за публикаций материалов, связанных с пропагандой экстремизма, терроризма и призывами к насилию. Кроме того, регулятор выявил на платформе контент с ЛГБТ-тематикой (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

