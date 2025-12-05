ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 16:19

Суд отобрал у бывшей жены экс-замминистра обороны шикарное кольцо

Суд изъял кольцо Graff у бывшей жены экс-замминистра обороны Иванова

Тимур Иванов Тимур Иванов Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Судебные органы по иску Генпрокуратуры изъяли у бывшей жены экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светланы Захаровой драгоценное кольцо Graff, передает РИА Новости. Отмечается, что украшение было приобретено Захаровой на момент брака с бизнесменом Михаилом Маниовичем, соответствующий факт подтверждается письмом аукциона Кристис (Christie's).

Известно, что кольцо изготовлено из белого золота. Кроме него по решению суда были изъяты другие кольца и браслеты, часы и серьги популярных брендов, в том числе Cartier и Van Cleef. Также были конфискованы два украшения дочери Захаровой Александры.

Ранее стало известно, что имущество Иванова частично обратили в доход государства. По информации источников, речь идет об активах на сумму в 1 млрд 232 млн рублей, на изъятии которых настаивала Генпрокуратура. Сам Иванов назвал иск надзорного ведомства «очень объемным», добавив, что не понимает его сути.

До этого стало известно, что Иванов, признанный банкротом, намерен передать государству дорогостоящее имущество. Речь идет об усадьбе Панкратово в Тверской области, которую следствие рассматривает как взятку. Сообщалось, что экс-замминистра обороны не планировал оспаривать ее изъятие.

