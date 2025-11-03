Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 07:34

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 ноября: инфографика

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Вооруженные силы России пресекли попытки армии Украины совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. По данным пресс-службы оборонного ведомства, системы ПВО уничтожили 64 беспилотника противника. Над какими регионами были сбиты дроны Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В период с 23:00 2 ноября до 07:00 мск 3 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппаратов: 29 БПЛА — над территорией Ростовской области, 29 БПЛА — над территорией Саратовской области, четыре БПЛА — над территорией Волгоградской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Ставропольского края»», — сказано в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Россия
атаки
БПЛА
ВСУ
