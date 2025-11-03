Названы последствия возможного отказа Катара поставлять газ в Евросоюз

Евросоюз может столкнуться с колоссальным дефицитом газа и всплеском цен на него в случае отказа Катара поставлять в ЕС сжиженный природный газ, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он подчеркнул, что ситуацию также усугубит полный запрет на импорт СПГ из России, который вступит в силу с 1 января 2027 года.

Евросоюз собирается окончательно отказаться от российского трубопроводного газа. Хотя в этом году его будет немного — около 16 миллиардов кубов, тем не менее получается, что они откажутся от огромных объемов газа, заместить которые невозможно. Это создаст колоссальный дефицит и всплеск цен. Это приведет к тому, что нужно будет вернуться к углю, как это было пару лет назад, в 2022 году, когда цены были сверхвысокими и они стали возвращаться к углю, потому что он оказался значительно дешевле. В этом плане Европа придет к тому, с чем боролась. Они хотели сокращать выбросы парниковых газов, но вернувшись к углю, наоборот, их нарастят. Это окончательно угробит европейскую промышленность, потому что цены на энергию опять станут очень высокими, — объяснил Юшков.

Энергетик отметил, что Катар — один из главных поставщиков СПГ в Евросоюз, он занимает третье место после США и России. Ситуация может стать более напряженной для ЕС, потому что США тоже присоединяются к требованию смягчить некоторые аспекты своей экологической политики, пояснил Юшков.

Катар подключает США к давлению на Евросоюз, где были приняты нормативы о том, что должно быть постоянное стремление к снижению выбросов парниковых газов. В противном случае на компанию может быть наложен штраф в размере 5% от глобального оборота, что является огромной суммой для любой компании. Конечно, Катар сопротивляется неадекватным требованиям одного из покупателей, но не монопольного. Поэтому он давит на ЕС и подключил США. Я думаю, что в итоге ему удастся получить какую-нибудь долгосрочную отсрочку от введения этих требований, чтобы все сохранили лицо: Европа вроде как не изменит закон, а, с другой стороны, даст отсрочку поставщикам, таким как Катар и США, — резюмировал Юшков.

Ранее министр энергетики Катара и главный исполнительный директор государственной нефтегазовой компании QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби заявил, что страна может приостановить поставки СПГ в Европу, если ЕС не смягчит некоторые из аспектов своей экологической политики. По его словам, речь идет о директиве по проверке всех цепочек поставок компаний на соответствие так называемым «целям устойчивого развития» (CSDDD).