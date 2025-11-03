Предприятиям ОПК на Украине разрешили бронировать уклонистов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который дает оборонно-промышленному комплексу страны возможность закреплять за собой мужчин, находящихся в розыске за уклонение от военного учета. Согласно документу, опубликованному на сайте Верховной рады, бронирование таких сотрудников может проводиться один раз в год.

При приеме на работу им устанавливают испытательный 45-дневный срок, в течение которого они обязаны устранить нарушение. В противном случае работодатель имеет право уволить работника.

Ранее в одесском районе Аркадия мужчина прыгал по крышам здания, пытаясь избежать принудительной мобилизации и отправки на фронт. Украинец заметил приближающихся сотрудников ТЦК (аналог военкомата) и попытался скрыться, перемещаясь по кровле.

До этого депутат Рады Дмитрий Разумков заявил, что сотрудники ТЦК в большом количестве мобилизуют тех, кто непригоден к несению военной службы. По его словам, эти люди имеют или инвалидность, или отсрочку от призыва. Были случаи, когда на фронт отправляли мужчин, у которых инвалидность с детства, подчеркнул парламентарий.