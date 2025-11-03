Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 3 ноября, фото, видео

Панда Катюша любит есть яблоки по утрам. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 3 ноября?

С чего начинается утро Катюши

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором Катюша утром ест яблоко.

«Всем доброе утро от Катюши! „Яблочко в день, и будешь здоровей!“ Ваша Катюша», — озвучила она мысли маленькой панды.

Пользователи Сети в комментариях назвали Катюшу молодцом и отметили, что она правильно питается.

«Катерина — молодец! На ПП!»;

«У Катюши ЗОЖ и ПП! Питается правильно, день начинает с яблочка, умничка наша»;

«Как прекрасно видеть Катюшу! С утра настроение поднялось», — написали фолловеры.

О чем поет Жуи

Светлана Акулова также показала ролик, на котором папа Катюши, большая панда Жуи, ест бамбук. В комментарии к видео она предположила, о чем бы он мог петь.

«Если бы душа Жуи могла петь, эта песня стала бы его безмолвным гимном, посвященным Диндин. Согласны?» — обратилась она к подписчикам.

Те в ответ предположили, что Жуи действительно ждет встречи с мамой Катюши — Диндин.

«Уже столько бамбука съедено, пока Жуи ждет долгожданную встречу с Диней!»;

«Очень импозантный мужчина! Конечно, он бы пел Динечке»;

«Глава семьи!» — прокомментировали они.

