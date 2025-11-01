Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 1 ноября, фото, видео

Панда Катюша всегда найдет себе развлечение. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 1 ноября?

Какой трюк знает Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором Катюша избавляется от икоты, кувыркаясь и зевая.

«Кое-кто вспоминает Катюшку, но она знает трюк, который избавляет от икоты, — кувырок через голову, сладкий зевок, и икоты как не бывало!» — подписала она ролик.

Пользователи Сети назвали способ Катюши интересным и пообещали тоже попробовать избавляться от икоты таким образом.

«Какой интересный способ! Я тоже попробую, когда на меня нападет икота»;

«Катерина не перестает удивлять!»;

«Интересненько, надо попробовать. Катя ведь плохого не посоветует», — написали они.

Как Катюша развлекается

Также Светлана Акулова показала ролик, в котором Катюша играет и развлекается.

«Катюша везде найдет себе развлечение», — подписала видео директор столичного зоопарка.

Фолловеры отметили, что Катюша балуется, как маленький ребенок.

«Катя как маленький ребятенок»;

«Катюша наша маленькая и сладкая, балуется и играет»;

«Катерина балуется, как маленький ребенок! Хотя она и есть маленький ребенок», — прокомментировали россияне.

