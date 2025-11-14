Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 ноября, фото, видео

Панда Катюша продемонстрировала навыки прыжков, притворившись зайцем. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 14 ноября?

Как Катюша притворяется зайцем

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором Катюша запечатлена прыгающей по вольеру. На кадрах можно увидеть, как панда на протяжении длительного времени прыгает вокруг брусьев, изредка отвлекаясь на поедание бамбука.

«Иногда даже панда может притворяться зайкой», — подписала ролик Акулова.

Поклонники Катюши в комментариях к ролику в шутку предположили, что Катюша открыла в себе новые способности после того, как на завтрак ей стали давать морковку.

«Катюшу перекормили морковкой? Так усердно прыгает, как будто готовится сдавать нормативы по прыжкам»;

«Катюша, как всегда, как батарейка. Носится, прыгает, играет. Ничего ее не остановит, кроме перерыва на обед и ужин»;

«Это что-то новое! Какие еще сюрпризы приготовила нам Катюша? Талантливый ребенок»;

«Да, у Катюши явно среди родственников зайцы затесались. Хвостик точно заячий!» — написали они.

Как проходит утро Катюши

Светлана Акулова также показала ролик, в котором запечатлены утренние ритуалы Катюши. На опубликованных кадрах панда роется в бамбуке, гуляет около водоема в вольере, попивая оттуда воду, и лазает по брусьям.

«Друзья, уже традиционно желаю вам доброго утра вместе с Катюшей! Кстати, не знаете, что там потеряла Катюша среди бамбука?» — поинтересовалась директор зоопарка.

Пользователи соцсетей предположили, что в стоге бамбука Катюша искала самую вкусную палочку.

«Какие щечки! Какой хвостик! А глазки! Чудо, а не девочка! Что ищет? Самую вкусную лысую палочку»;

«Искала спрятанный сюрприз, но не нашла. Пошла попила и дальше пошла. Даже не расстроилась, все равно все получает. Вот бы иметь такое обаяние, как у Катюши»;

«Если день начинается с видео с Катюшей, значит, день будет добрым»;

«Очень красивое видео! Прямо как из документальных фильмов про животных. Катюша — звезда», — отметили подписчики Акуловой.

