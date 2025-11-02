Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 2 ноября, фото, видео

Панда Катюша нашла новое развлечение в вольере, оставшись без присмотра. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 2 ноября?

Как Катюша развлекает себя в вольере

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором Катюша запечатлена во время игры с шаром с многочисленными отверстиями. На кадрах можно увидеть, как животное засовывает внутрь бамбук, а затем старается пастью достать его.

По словам Акуловой, подобное увлечение Катюша придумала, когда находилась одна в вольере и за ней никто не наблюдал. Шар директор зоопарка сравнила с лототроном.

«Пока сотрудники Пандалото не видят, и тетя Света тоже, можно попробовать „номера“!» — прокомментировала она ролик.

Пользователи Сети обратили внимание на ловкость Катюши, которая подхватила отросток бамбука во время падения из шара и сразу же принялась его жевать.

«Катюша, молодец! Вот разошлась без присмотра, такая смелая, деловая»;

«Наблюдательная и ловкая Катюшка. Шарик крутит, а сама примечает, упал ли росточек, и куда точно он упал. Все движения лапок отточила»;

«Навела Катюша суеты, пока сотрудники ушли на выходные», — написали они.

Чем завтракает Катюша

Светлана Акулова также опубликовала ролик, на котором Катюша завтракает после пробуждения. Директор зоопарка отметила, что в рационе панды присутствуют фрукты.

«Всем доброе утро от Катюши! „Яблочко в день, и будешь здоровей!“ — ваша Катюша», — подписала видео Акулова.

Во время завтрака Катюша расселась на бревнах в вольере и практически не двигалась, пока полностью не съела яблоко. Животное лишь иногда оглядывалось по сторонам.

Поклонники панды в комментариях к ролику похвалили Катюшу за приверженность к правильному питанию.

«Катюша, точно, яблочко — это сила! Особенно утром, чтобы день начался с энергии»;

«Катюша кушает маленькими кусочками, никуда не спешит и заодно позирует для пандофанатов»;

«Принцесса, как всегда, на троне! С яблочком сочным в лапках сидит, смакует и по сторонам поглядывает, не снимает ли кто про нее видео»;

«Катюше можно вести программу „О вкусной и здоровой пище“ и учить всех правильно питаться», — отметили они.

