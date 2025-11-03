Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 13:43

РСТ раскрыл реальную ситуацию со вспышкой смертельного вируса на Мальдивах

РСТ: обращения по лихорадке денге от туристов на Мальдивах не фиксировались

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские страховщики не зафиксировали обращений граждан по случаям заражения лихорадкой денге на Мальдивах, сообщил руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по страхованию, советник гендиректора «Боровицкого страхового общества» Кирилл Сгибнев ТАСС. По его данным, ежегодно регистрируются лишь единичные случаи заболеваний, не образующие значительных всплесков инфекции.

Никаких обращений с лихорадкой денге российские страховые компании не фиксировали. Случаи заболеваний единичны и статистически незначимы — ежегодно фиксируется лишь несколько сообщений. Значительных всплесков инфекции также не наблюдается, ситуация стабильна, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация о массовом заражении российских туристов опасной лихорадкой денге на Мальдивах. По данным пострадавших, центрами распространения инфекции являются острова Укулас и Тинаду, где зафиксирована высокая численность комаров — переносчиков заболевания.

Кроме того, российский турист в Паттайе стал жертвой укуса триатомового клопа — переносчика смертельной болезни Шагаса. Во время отдыха мужчина испытал резкую боль в ногах и после обнаружения укуса обратился в медицинское учреждение, однако врачи отговорили его от проведения анализов.

