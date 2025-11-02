Силы ПВО сбили восемь дронов над четырьмя регионами страны Минобороны РФ: за три часа силы ПВО сбили восемь украинских дронов

В течение вечернего времени суток российские системы противовоздушной обороны осуществили перехват и уничтожение воздушных целей. С 20:00 до 23:00 по московскому времени было нейтрализовано восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Основная часть воздушных целей была ликвидирована над территориями приграничных регионов. Оперативная работа средств противовоздушной обороны позволила обеспечить безопасность воздушного пространства четырех субъектов Российской Федерации.

Наибольшее количество беспилотников было сбито над территорией Курской области. Системы ПВО также уничтожили по два дрона над Белгородской и Ростовской областями и один над Республикой Крым.

С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА — над территорией Курской области, — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа за пять часов. Инциденты произошли над Белгородской, Брянской и Курской областями.