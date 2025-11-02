Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 23:41

Силы ПВО сбили восемь дронов над четырьмя регионами страны

Минобороны РФ: за три часа силы ПВО сбили восемь украинских дронов

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В течение вечернего времени суток российские системы противовоздушной обороны осуществили перехват и уничтожение воздушных целей. С 20:00 до 23:00 по московскому времени было нейтрализовано восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Основная часть воздушных целей была ликвидирована над территориями приграничных регионов. Оперативная работа средств противовоздушной обороны позволила обеспечить безопасность воздушного пространства четырех субъектов Российской Федерации.

Наибольшее количество беспилотников было сбито над территорией Курской области. Системы ПВО также уничтожили по два дрона над Белгородской и Ростовской областями и один над Республикой Крым.

С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА — над территорией Курской области, — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа за пять часов. Инциденты произошли над Белгородской, Брянской и Курской областями.

ПВО
БПЛА
Минобороны
перехваты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пластика лица, война с Ягудиным, три сына: как живет Плющенко
Россия ввела временный запрет на вывоз одного из видов сырья
ТЦК мобилизовали последнего важного сотрудника в Прилуках
Силы ПВО сбили восемь дронов над четырьмя регионами страны
«Потому что ты девушка»: Чумаков и Ковальчук поспорили на красной дорожке
Американцы поделились, как относятся к депортации Трампом нелегалов
В США раскрыли природу будущих ядерных испытаний
Мотоциклист насмерть сбил известного турецкого актера
Вице-премьер назвал новое звено российской торговли
Стало известно о массовом бегстве пограничников Украины
Для водителей вводят новые правила на Крымском мосту
Сибига заявил о необходимости развивать дальнобойный потенциал Украины
В России стали чаще делать важные операции для женского здоровья
Военкор оценил передачу Украине двух батарей Patriot
ПВО России отразила более 20 украинских дронов за пять часов
Вучич заявил, что готов продавать оружие ЕС для поставки на Украину
Соболенко уверенно стартовала на итоговом турнире WTA
Малкин не сдержался на льду и получил крупный штраф
Московского дизайнера ограбили в туалете
Проклова отреагировала на слухи о скорой свадьбе
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.