Стало известно, на сколько дней ФРГ хватит дронов в случае конфликта

Стало известно, на сколько дней ФРГ хватит дронов в случае конфликта FAZ: запасов БПЛА бундесвера хватит на несколько дней конфликта

Запасов БПЛА бундесвера хватит на несколько дней конфликта, сообщили аналитики в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung. По их мнению, Германия продолжает закупать «старомодные» системы, тогда как на вооружении состоят всего 600 беспилотников.

Бундесвер сейчас располагает едва ли более чем 600 БПЛА. В ближайшие годы предполагается закупить еще 10 тыс. Запасов беспилотников, которых планирует достигнуть бундесвер, при таких условиях хватило бы в лучшем случае на несколько дней, — констатировали авторы.

Ранее правительством Германии был подготовлен законопроект, который предусматривает существенное увеличение численности вооруженных сил. Планируется довести количество военнослужащих бундесвера до 460 тыс. человек. Также рассматривается возможность восстановления системы призыва на военную службу.

До этого министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что страна пока не способна полностью отражать атаки отдельных видов беспилотных летательных аппаратов. Он подчеркнул необходимость постоянного совершенствования систем противодействия БПЛА и отслеживания прогресса соответствующих технологий.