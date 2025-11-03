Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 ноября 2025 в 14:01

Стало известно, на сколько дней ФРГ хватит дронов в случае конфликта

FAZ: запасов БПЛА бундесвера хватит на несколько дней конфликта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Запасов БПЛА бундесвера хватит на несколько дней конфликта, сообщили аналитики в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung. По их мнению, Германия продолжает закупать «старомодные» системы, тогда как на вооружении состоят всего 600 беспилотников.

Бундесвер сейчас располагает едва ли более чем 600 БПЛА. В ближайшие годы предполагается закупить еще 10 тыс. Запасов беспилотников, которых планирует достигнуть бундесвер, при таких условиях хватило бы в лучшем случае на несколько дней, — констатировали авторы.

Ранее правительством Германии был подготовлен законопроект, который предусматривает существенное увеличение численности вооруженных сил. Планируется довести количество военнослужащих бундесвера до 460 тыс. человек. Также рассматривается возможность восстановления системы призыва на военную службу.

До этого министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что страна пока не способна полностью отражать атаки отдельных видов беспилотных летательных аппаратов. Он подчеркнул необходимость постоянного совершенствования систем противодействия БПЛА и отслеживания прогресса соответствующих технологий.

Германия
бундесвер
БПЛА
вооружения
