Ограничения на полеты ввели в аэропорту на юге России

Ограничения на полеты ввели в аэропорту на юге России Росавиация: аэропорт Геленджика временно прекратил работу

В аэропорту Геленджика для обеспечения безопасности полетов введены ограничительные меры, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты.

Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал он.

Ранее сообщалось, что в подмосковном аэропорту Жуковский тоже ограничили прием и выпуск самолетов. Кроме того, запрет на полеты вводился и в аэропорту Домодедово, однако на данный момент его сняли.

До этого Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сразу в четырех российских аэропортах. Воздушные гавани в Геленджике, Краснодаре, Тамбове и Ярославле внесли коррективы в свою работу. Ограничения также вводились в целях обеспечения безопасности полетов.

Позже в столичном аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. На данный момент неизвестно, когда воздушная гавань начнет работать в привычном режиме.