Володин выразил соболезнования в связи с трагедией во Вьетнаме

Россия выражает поддержку и соболезнования Вьетнаму, где в результате масштабного стихийного бедствия пострадали и погибли люди, сказано в обращении председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Его текст опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента.

Володин направил официальное письмо председателю Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Ману. Парламентарий выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями масштабного наводнения, обрушившегося на центральные районы Вьетнама.

Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования председателю Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Ману в связи с трагическими последствиями масштабного наводнения в центральной части страны, — говорится в сообщении.

Спикер нижней палаты российского парламента также попросил передать слова искренней поддержки и сочувствия семьям погибших. Володин пожелал всем пострадавшим от разгула стихии скорейшего и полного восстановления здоровья.

Ранее стало известно, что в результате разрушительных наводнений и оползней, вызванных сильными дождями в Центральном Вьетнаме, число погибших достигло 90 человек. По данным департамента управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий при Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама, еще 12 человек считаются пропавшими без вести.

Вячеслав Володин
Вьетнам
наводнения
Россия
