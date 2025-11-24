День матери
24 ноября 2025 в 21:49

Окружение Зеленского попросило его не лететь к Трампу

FT: Зеленскому посоветовали не лететь в США, чтобы не поссориться с Трампом

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press
Некоторые члены окружения президента Украины Владимира Зеленского выступили против его возможной поездки в США для обсуждения с американским лидером Дональдом Трампом мирных предложений по урегулированию конфликта, сообщает Financial Times. Советники рекомендовали президенту остаться в Киеве, чтобы не получить новое обострение отношений с главой Белого дома, которое может пустить под откос достигнутый прогресс.

Дискуссии велись вокруг того, что Трамп может принять Зеленского для закрепления договоренностей по мирному плану. Решение украинского президента о потенциальном визите в Вашингтон пока остается неизвестным.

Ранее Трамп заявил, что Киев должен принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Глава Белого дома назвал четверг крайним сроком для согласования условий с украинской стороной и подчеркнул необходимость оперативного решения.

Тем временем стало известно, что мирный план по Украине был сокращен с 28 до 19 пунктов после переговоров в Женеве. Документ, вызвавший возмущение Киева и его союзников, пока не доработан до конца, а окончательное количество пунктов еще не согласовано. Источники утверждают, что европейские предложения были «полезными», однако Соединенные Штаты сосредоточены на своем документе.

