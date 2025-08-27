День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 12:52

Германия планирует масштабную реформу войск

Bloomberg: кабмин ФРГ разработал законопроект об увеличении бундесвера

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство Германии разработало законопроект, направленный на значительное расширение численности бундесвера, сообщает агентство Bloomberg. Документ предполагает увеличение количества военнослужащих до 460 тысяч человек и рассматривает возможность возобновления призывной системы.

Согласно предложенной инициативе, военная служба изначально будет сохранять добровольный характер. Однако если целевые показатели по набору не будут достигнуты, власти рассмотрят вариант возвращения всеобщего призыва, отмененного более 10 лет назад. Для вступления закона в силу потребуется его одобрение федеральным парламентом, которое ожидается в январе будущего года.

Планируется, что общая численность армии будет доведена до 460 тысяч человек, включая 260 тысяч действующих военных и 200 тысяч резервистов. На начало текущего года, по официальным данным, количество военнослужащих бундесвера составляло приблизительно 183 тысячи человек, что означает потенциальное увеличение более чем в два раза. Министр обороны ФРГ Борис Писториус выразил уверенность в том, что служба в вооруженных силах станет достаточно привлекательной для граждан.

Речь не идет о том, чтобы отправлять кого-то на фронт, совсем наоборот. Сильный бундесвер в НАТО — это эффективное сдерживание, чтобы никому не пришлось воевать, — приводит издание слова Писториуса.

Канцлер Фридрих Мерц ранее обещал создать самую мощную армию в Европе, однако ключевой проблемой остается кадровый дефицит. Некоторые политические союзники главы правительства настаивают на включении в законопроект более жестких мер, автоматически запускающих призыв в случае нехватки добровольцев.

Ранее военно-воздушные силы Германии подняли в небо два истребителя Eurofighter после обнаружения российского самолета Ил-20M над Балтийским морем. Воздушное судно двигалось в международном воздушном пространстве с выключенными транспондерами и не выходило на связь. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

Германия
Бундесвер
войска
Борис Писториус
