Российский Ил-20M без транспондеров переполошил ВВС Германии

Военно-воздушные силы Германии подняли в небо два истребителя Eurofighter после обнаружения российского самолета Ил-20M над Балтийским морем, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя ВВС ФРГ. По его данным, воздушное судно двигалось в международном воздушном пространстве с выключенными транспондерами и не выходило на связь. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

Агентство пишет, что истребители вылетели с авиабазы в Лаге. С начала года их поднимают в небо в 10-й раз по тревоге над Балтийским морем.

Ранее газета Politico сообщила, что в Польше и Финляндии планируют восстановить болота, чтобы «отгородиться от России». Помимо цели укрепить границы, страны приняли такое решение для борьбы с изменением климата.

Тем временем в Финляндии стартовали международные учения сил специального назначения с участием военных из Европы и США. Они продлятся до 12 сентября, в них принимают участие около 1,6 тысячи военнослужащих. Задействованы будут вертолеты NH90, MD500, истребители F/A-18 Hornet и другие воздушные средства ВС европейских стран и США.