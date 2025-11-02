Ингредиенты для этого завтрака всегда под рукой — сочные конвертики, которые готовятся за минуты

У меня всегда есть эти ингредиенты в холодильнике, поэтому такой завтрак стал приятной рутиной. Быстро, сытно и не надоедает — идеальное сочетание для будничного утра.

Для приготовления этих аппетитных конвертиков мне понадобится: тонкое тесто фило (1,5 листа на одну порцию), свежий творог 5% жирности (200 г), сыр моцарелла (45 г), вареные куриные яйца (2 шт.), свежая петрушка (небольшой пучок), соль по вкусу, а также немного растительного масла для смазывания.

Начинаю с подготовки начинки: творог тщательно разминаю вилкой, добавляю мелко натертую моцареллу, рубленые вареные яйца и измельченную петрушку. Солю по вкусу и аккуратно перемешиваю до однородности. Листы теста фило слегка смазываю растительным маслом, на каждый выкладываю 2-3 столовые ложки начинки. Формирую аккуратные конвертики, плотно защипывая края, чтобы начинка не вытекла. Выкладываю на противень, застеленный пергаментом, и выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подаю теплыми со свежими овощами или сметанным соусом.

